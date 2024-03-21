Тривалість розблокування руху не уточнюють

Ввечері 21 березня польські протестувальники на кордоні планують розблокувати пункт пропуску «Зосин-Устилуг». Про це повідомили в українській Держприкордонслужбі.

«За інформацією польської сторони, сьогодні, 21 березня, з 20:00 тимчасово припиняється протест, повʼязаний з частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску “Зосин”. Повідомляється, що рух буде здійснюватися без ускладнень», – інформують у Держприкордонслужбі України.

Скільки триватиме розблокування, у повідомленні не уточнюється.

Зазначимо, що 20 березня у пункті пропуску «Медика-Шегині» протестувальники почали блокувати рух пасажирських автобусів. Раніше такі повідомлення щодо пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» перевіряли українські дипломати. Вони не підтвердилися. Однак іноді офіційні заяви і наміри протестувальників не співпадають з реальною ситуацією на кордоні. У чергах доводиться стояти і автобусам, і вантажним машинам з гуманітарною та військовою допомогою.