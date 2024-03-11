Польські страйки на кордоні почалися ще в кінці 2023 року

Українські дипломати приїхали на польсько-український кордон перевірити інформацію про блокування пасажирських автобусів польськими страйкарями. На місці поліція не підтвердила цього факту, пояснюючи затримки технічними причинами.

11 березня віце-прем’єр-міністр Олександр Кубраков на сторінці міністерства заявив, що польські протестувальники свідомо затримують пасажирський транспорт без будь-яких пояснень.

На допис відреагував посол України у Польщі Василь Зварич, який повідомив, що українські дипломати перевірять цю інформацію.

«На місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні. Консул проведе необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів. Як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод», – повідомив посол України в Польщі Василь Зварич близько 5 вечора.

Вже за три години на сторінці Генерального консульства України у Любліні з’явилася інформація про результати поїздки. До пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» виїжджав консул Сергій Царук, де поговорив з представниками місцевої поліції та протестувальниками. Під час перебування консула на місці протесту рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав у напрямку України.

«Поліція заперечила факти навмисного блокування протестувальниками пасажирських автобусів. Сповільнення руху може бути спричинене технічними причинами, повʼязаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів. У таких випадках автобуси можуть очікувати до півгодини часу», – йдеться у повідомленні люблінського консульства за підсумками виїзду.

Крім того, Генеральне консульство України в Любліні окремо звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням забезпечити надалі безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.