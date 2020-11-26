Лев Грицюк перекладав поезію шведських авторів

25 листопада у віці 37 років помер львівський журналіст, перекладач Лев Грицюк. Про це повідомила перекладачка Наталія Іваничук, зазначивши, що похорон відбудеться 27 листопада о 12:00 від каплички на вул. Пекарській. Причини смерті не зазначають.

Лев Грицюк — український скандинавіст, журналіст, перекладач зі шведської, норвезької, англійської мов. Як зазначено у його особистому блозі, уклав і переклав антологію сучасної шведської поезії «18 поетів із Гетеборга» (2011), вірші Ліни Екдаль, збірки поезій Раґнара Стрьомберґа, Вільде Геґґем та Кеннета Клеметса.

Лев Грицюк народився у Львові у 1983 році. Закінчив Львівську лінгвістичну гімназію, факультет міжнародних відносин Львівського університету. Шведську мову вивчав в університеті та у Вищій народній школі м. Оскарсгамн (Швеція). Під час Львівського форуму видавців організовував зустрічі зі скандинавськими літераторами.

Також Левко сім років працював журналістом на телеканалі новин «24». Колектив ТРК «Люкс» висловлює щирі співчуття родині.

У нього залишилися дружина та двоє дітей.