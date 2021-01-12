Адельсон вважався одним із найбагатших людей у світі

Засновник компанії Las Vegas Sands, яка володіє казино у Лас-Вегасі і Макао, Шелдон Адельсон помер в США у віці 87 років. Він був одним із найбагатших людей у світі. Про це у вівторок, 12 січня, повідомила його дружина Міріам Адельсон, зазначивши, що її чоловік помер через «ускладнень тривалої хвороби».

Як пише газета Las Vegas Review Journal, Адельсон хворів на рак. Його планують поховати в Ізраїлі, звідки родом його вдова, пише Las Vegas Sands.

Що відомо про Шелдона Адельсона

Народився в 1933 році у Бостоні, штат Массачусетс, в сім’ї емігрантів з України та Литви. Перші гроші Адельсон заробив у 12 років, продаючи газети. Пізніше він працював іпотечним брокером, інвестиційним експертом і фінансовим консультантом, а також створив понад 50 компаній.

У 1988 році Адельсон та його партнери викупили The Sands Hotel & Casino в Лас-Вегасі. Наступного року вони збудували також виставковий центр The Sands Expo Convention Center.

Forbes оцінює статки Адельсона у 35 млрд доларів. Він вважається одним з найбільших донорів Республіканської партії США та одним з найвпливовіших прихильників Дональда Трампа.