Степан Качараба помер у віці 64 роки

У Львові у віці 64 роки помер відомий український історик та краєзнавець, декан історичного факультету Львівського націаонального університету імені Івана Франка Степан Качараба.

«Відійшов у засвіті декан нашого факультету, професор Степан Петрович Качараба. Щирі співчуття родині та близьким й усій університетській спільноті. Степан Петрович залишиться у пам’яті кожного, хто його знав, завжди усміхненим та привітним», – йдеться в повідомленні профбюро студентів історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка, поширеному у вівторок, 3 травня.

На сторінці історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка у Facebook повідомили, що парастас за померлим відбудеться 3 травня о 17:00 в капличці на вул. Пекарській, похорон 4 травня о 14:00. Поховають Степана Качарабу на Личаківському цвинтарі.

Професор Степан Качараба обіймав посаду декана факультету з лютого 2019 року. Перед тим був завідувачем кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн. Загалом понад 35 років пропрацював на різних посадах у львівському університеті.