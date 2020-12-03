Колишній президент Франції Валері Жискар д’Естен помер у віці 94 років

Колишній президент Франції Валері Жискар д’Естен помер у середу, 2 грудня, від ускладнень, пов’язаних із коронавірусом. Йому було 94 роки. Про це 3 грудня повідомила «Радіо Свобода».

Що відомо про Валері Жискара д’Естена

Валері Жискар д’Естен керував країною з 1974 по 1981 рік. Проводив ліберальну політику, зокрема, легалізував аборти і розлучення за взаємною згодою.

У Європі він встановив тісні відносини з Гельмутом Шмідтом, екс-канцлером Західної Німеччини, із яким заклав основи єдиної валюти євро, встановивши Європейську валютну систему. Жискару також приписують створення швидкісної залізниці TGV та спорудження АЕС у Франції.

У 1981 балотувався на другий термін, але в другому турі програв соціалісту Франсуа Міттерану. Після поразки він залишився активним політиком, повернувши собі місце у парламенті. Жискар завершив політичну кар’єру лише у 2004 році .