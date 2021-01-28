У Львівському театрі ляльок Володимир Підцерковний працював із 2017 року

У Львові помер головний режисер театру ляльок Володимир Підцерковний. Як повідомили на сторінці лялькового театру у Facebook, режисер помер уночі 28 січня.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі театру, 64-річний режисер помер внаслідок тривалої боротьби із важкою хворобою.

Володимир Підцерковний навчався у Київському державному інституті культури імені Корнійчука, а згодом у Рівненському державному інституті культури на режисерському відділенні. У 2008 році закінчив Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв. У 1975 році почав працювати завідувачем клубу в селі Переросля Рівненської області.

У 1977-1978 рр. був актором Рівненського обласного театру ляльок, у 1991 році – став художнім керівником Центру дозвілля «Шлях» у Рівному. З 1996 року став спершу режисером-постановником, а згодом – головним режисером Рівненського обласного театру ляльок. У 2003-2017 рр. працював головним режисером Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок імені Марійки Підгірянки. У 2017 році почав працювати у Львівському театрі ляльок.

За час театральної роботи Володимир Підцерковний створив понад сорок вистав для дітей, юнацтва та дорослих, а низка поставлених ним вистав брала участь у вітчизняних та міжнародних фестивалях, зокрема у Білорусі, Литві, Молдові та Польщі.