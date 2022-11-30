Колишній лідер Китаю Цзян Цземінь помер в одній із клінік у Шанхаї

У середу, 30 листопада, у віці 96 років помер колишній голова КНР Цзян Цземінь. Про це повідомляє агенція Reuters.

Екс-голова КНР і колишній очільник комуністичної партії Китаю помер від лейкемії та поліорганної недостатності в одній із клінік у Шанхаї о 12:13 за місцевим часом.

Цзян Цземінь очолив КПК 1989 року, коли після розгону студентської демонстрації на площі Тяньаньмень у Пекіні було звільнено з посади та взято під домашній арешт генсека Чжао Цзияна, який підтримав вимоги протестуючих про необхідність політичних свобод у КНР.

На посаді лідера Китаю в 1993 році він змінив Ян Шанкуня. Очоливши Китай, відразу почав боротьбу за світові ринки, Цзян Цземінь вивів економіку КНР на сьоме місце у світі. За Цзян Цземіня Китай вступив до СОТ, зміцнив свій економічний та військовий потенціал, зробив заявку на лідерство в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР), прийняв на правах господаря саміт АСЕАН у Шанхаї, виграв заявку на проведення Олімпійських ігор 2008 року.

У 2002—2005 внаслідок передачі влади у партійному та державному керівництві КНР поступився всіма найвищими партійними, державними та військовими посадами на користь Ху Цзіньтао. Однак, Цзян Цземінь і після того зберігав значний вплив у партії і міг забезпечити обрання своїх прихильників до складу політбюро.