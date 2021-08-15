Герд Мюллер досі є найкращим бомбардиром в історії німецької Бундесліги

У Німеччині помер легендарний форвард «Баварії» та збірної Німеччини Герд Мюллер. Про це 15 серпня повідомила прес-служба мюнхенського клубу.

«Баварія» оплакує Герда Мюллера, якого не стало рано вранці у неділю. Йому було 75 років», – йдеться у повідомленні.

75-річний Мюллер давно хворів хворобою Альцгеймера. Останні кілька років він перебував у будинку для літніх людей, а у 2020-му опинився в реанімації.

Мюллер розпочав професіональну кар'єру у клубі «ТСВ 1861», з 1964-го по 1979 роки виступав у складі «Баварії». Разом з мюнхенським клубом форвард ставав чемпіоном ФРН, володарем Кубка європейських чемпіонів. У складі збірної ФРН Мюллер – чемпіон світу (1974) та чемпіон Європи (1972). Володар «Золотого м'яча» (1970 рік) і дворазовий володар «Золотого бутса» (1970 і 1972 роки).

Герд Мюллер досі є найкращим бомбардиром в історії німецької Бундесліги (365 голів) і третім бомбардиром чемпіонатів світу після Роналду та Мірослава Клозе (14 голів).