Сергію Архипчуку було 62 роки

На 63-му році життя пішов з життя заслужений діяч мистецтв України, режисер-постановник Сергій Архипчук. Про це 3 листопада повідомив екс-міністр культури, актор Євген Нищук. Відомо, що останні кілька місяців Сергій Архипчук боровся з важкою хворобою.

Сергій Архипчук народився 18 листопада 1960 року на хуторі Ганнівка (тепер село) Костопільського району Рівненської області У 1979 році він закінчив Дніпропетровське державне театральне училище, акторський факультет, у 1984-му – Державний інститут театрального мистецтва у Москві.

Працював режисером у Гуцульському естрадно-фольклорному театрі-студії «Заграва», театрі опери та балету у Донецьку, Дніпропетровському театрі ім. Тараса Шевченка, Закарпатському обласному театрі драми та комедії.

Відомим він став як режисер першого фестивалю «Червона рута» 3 Чернівцях 1989 року, також він був режисером фестивалів «Тарас Бульба» та «Мазепа фест».

Також Сергій Архипчув ставив такі мистецькі та пам’ятні заходи, яквечір пам’яті Володимира Івасюка (Львів, 1989), «Володимир Івасюк. Повернення» (Київ, 1998), «Задивляюсь у твої зіниці» Всиля Симоненка (Львів, 1988), агітаційно-мандрівний проект «Політичний вертеп» (2013) та інші. Зокрема займався благодійними заходами на підтримку захисників України «Арт-десант» та «Люті укри» (2014-2017), Архипчук створив Київський театр поезії «Мушля», був засновником та художнім керівником школи телеведучих TV-lab. Архипчук – Вагнерівський стипендіат (Байройт, ФРН, 1997 р.).