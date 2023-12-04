Помер співавтор Акта проголошення незалежності України Леонтій Сандуляк

У неділю, 3 грудня, у віці 87 років помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України, один із засновників Народного руху Леонтій Сандуляк, Про це повідомили у Чернівецькій обласній раді.

«На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк – перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, Почесний громадянин міста Чернівці. Він став першим у багатьох сферах», – йдеться у повідомленні.

Леонтій Сандуляк також був вченим у галузі гістології, ендокринології, екології та валеології. Доктор медичних наук, професор, автор 150 наукових праць в тому числі п’яти монографій та посібника з екології людини, член Національної спілки журналістів України.

Титульна сторінка чернетки Акта проголошення незалежності України

Титульна сторінка чернетки Акта проголошення незалежності України зберігається у Національному музеї історії України. Її вранці 23 серпня 1991 року написав Левко Лук’яненко у співавторстві з Леонтієм Сандуляком. Левко Лук'яненко помер 7 липня 2018 року.