Олексій Скрипник разом із сином, також Олексієм, у 1991 році заснували ІТ-компанію Eleks

У вівторок, 7 січня, помер співзасновник однієї з найбільших українських IT‑компаній Eleks Олексій Скрипник. Про це повідомив його внук Антон Скрипник.

Науковцю та інженеру Олексію Скрипнику було 85 років. Разом із сином, також Олексієм, у 1991 році вони зансували ІТ-компанію Eleks.

«Він вірив у молодь, вірив в Україну, вірив у те, що можна збудувати сильну, незалежну технологічну державу. Його активність, пристрасть до життя й відданість справі стали прикладом для багатьох. Ми втратили неймовірну людину, яка змінювала світ своєю працею, мудрістю й теплом», – йдеться в повідомленні Антона Скрипника.

Eleks була однаєю з перших в Україні ІТ-компаній. Зараз у ній працює близько 2000 людей. До складу фірми входять офіси у Львові, Києві, Івано-Франківську, Тернополі, а також у Польщі, крім того є представництва в США та Великій Британії.

23 лютого 2022 року раптово помер Олексій Скрипник (молодший). Йому було 57 років.