Володимир Козявкін заснував Міжнародну клініку відновного лікування, де лікували дітей з ДЦП

У п’ятницю, 16 грудня, у віці 75 років помер відомий реабілітолог, дитячий невролог та засновник Міжнародної клініки відновного лікування у Трускавці професор Володимир Козявкін.

«На 76-у році життя зупинилося серце великого лікаря і доброї людини, Героя України Володимира Ілліча Козявкіна», – повідомив заступник голови Львівської облради Юрій Холод. Офіційне співчуття з приводу смерті Володимира Козявкіна висловила Трускавецька міська рада, а також Львівська міська рада.

Вчений і доктор медичних наук, академік, член-кореспондент Національної академії медичних наук України Володимир Козявкін був засновником та багаторічним керівником Міжнародної клініки відновного лікування, що розташована в Трускавці.

Лікар відомий у всьому світі завдяки авторському «методу Козявкіна» для лікування та реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч (ДЦП). Його унікальний новаторський підхід до вирішення проблеми ДЦП визнаний в цілому світі науковою та медичною спільнотою.

Володимир Козявкін був лауреатом багатьох державних нагород, у 2001 році йому присвоєно звання Героя України. Його клініка в Трускавці приймала дітей з ДЦП не лише з України, а й багатьох країн всього світу.