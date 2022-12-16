Помер відомий дитячий реабілітолог Володимир Козявкін
Відомий лікар був автором унікальної методики лікування дітей з ДЦП
У п’ятницю, 16 грудня, у віці 75 років помер відомий реабілітолог, дитячий невролог та засновник Міжнародної клініки відновного лікування у Трускавці професор Володимир Козявкін.
«На 76-у році життя зупинилося серце великого лікаря і доброї людини, Героя України Володимира Ілліча Козявкіна», – повідомив заступник голови Львівської облради Юрій Холод. Офіційне співчуття з приводу смерті Володимира Козявкіна висловила Трускавецька міська рада, а також Львівська міська рада.
Вчений і доктор медичних наук, академік, член-кореспондент Національної академії медичних наук України Володимир Козявкін був засновником та багаторічним керівником Міжнародної клініки відновного лікування, що розташована в Трускавці.
Лікар відомий у всьому світі завдяки авторському «методу Козявкіна» для лікування та реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч (ДЦП). Його унікальний новаторський підхід до вирішення проблеми ДЦП визнаний в цілому світі науковою та медичною спільнотою.
Володимир Козявкін був лауреатом багатьох державних нагород, у 2001 році йому присвоєно звання Героя України. Його клініка в Трускавці приймала дітей з ДЦП не лише з України, а й багатьох країн всього світу.