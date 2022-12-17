Володимир Козявкін є автором унікальної методики лікування дітей з ДЦП

Доктора медичних наук, Героя України Володимира Козявкіна поховають на Личаківському цвинтарі у Львові у неділю, 18 грудня. Попрощатися з відомим лікарем можна буде впродовж двох днів у двох містах – у Трускавці та у Львові.

Як повідомили у львівській мерії, у суботу, 17 грудня, в Трускавці о 16:00 відбудеться парастас у Міжнародній реабілітаційній клініці імені Козявкіна (вул. Помірецька, 37).

А в неділю, 18 грудня, у Львові з 9:30 до 12:00 відбудеться прощання у Будинку вчених (вул. Листопадового Чину,6). О 12:30 – заупокійна панахида у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна,11).

Звідти похоронна процесія перейде на площу Ринок, а відтак – на Личаківський цвинтар. О 13:30 чин погребіння на цвинтарі (поле №6).

Володимир Козявкін – український вчений у галузі медицини, автор унікальної методики лікування дітей з ДЦП. Був професором кафедри реабілітації Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика, дійсним членом Національної академії медичних наук України, Героєм України, засновником та багаторічним керівником Міжнародної клікніки відновного лікування, що розташована в Трускавці. Помер Володимир Козявкін у п'ятницю, 16 грудня.