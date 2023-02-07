Історичними дослідженнями Леонтій Войтович почав займатися з 1981 році

У вівторок, 7 лютого, на 72-му році життя помер відомий львівський історик Леонтій Войтович. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Миколаєва Львівської області Андрій Щебель. Причина смерті не уточнюється.

«Відійшов у вічність Почесний громадянин Миколаєва, історик Леонтій Войтович. Професор, доктор історичних наук, активний громадський діяч, автор багатьох видань. За багаторічну історико-краєзнавчу діяльність пан Леонтій зробив надзвичайно великий внесок в розвиток нашого краю», - написав він.

Леонтій Войтович — український історик, генеалог, медієвіст, доктор історичних наук. Народився 16 травня 1951 року. У 1972 році закінчив механіко-машинобудівний факультет Львівського політехнічного інституту. Працював у Берегівській філії Всесоюзного інституту ремонту і експлуатації машинно-тракторного парку (на посадах від конструктора III категорії до провідного конструктора і завідувача сектором), головним механіком і головним інженером Берегівського меблевого комбінату, першим заступником голови Миколаївської районної державної адміністрації і заступником голови Миколаївської районної ради Львівської області.

Історичними дослідженнями почав займатися з 1981 році під керівництвом доктора історичних наук Ярослава Ісаєвича. У 1994 році захистив кандидатську дисертацію «Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у 12-16 століттях». У 2001 році захистив докторську дисертацію «Князівські династії Східної Європи (кінець 9 — початок 16 століття): склад, суспільна і політична роль».

У 1995 році став старшим науковим співробітником відділу історії середніх віків Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України. Також був завідувачем кафедри історії середніх віків і візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Автор понад 600 праць з військової та політичної історії, в т. ч. 28 монографій.