Микола Петренко пережив концтабори у Німеччині та трудові табори в СРСР

На 95-му році життя у Львові помер відомий український письменник і поет, автор понад 100 книг Микола Петренко. Поет помер зранку суботи, 10 жовтня, в одній із міських лікарень, де перебував останні кілька тижнів.

Микола Петренко народився у 1925 році в Полтавській області. Під час Другої світової був вивезений на примусові роботи до Німеччини. За спробу втечі відбував покарання в в нацистських концтаборах. Після закінчення війни пройшов фільтраційні та трудові табори в СРСР, зокрема на Камчатці. У неволі почав писати свої перші вірші.

У 1951 році Микола Петренко закінчив факультет журналістики Львівського університету. Працював у місцевих газетах, редактором Львівського телебачення, кореспондентом «Літературної України». У 1957 р. вийшла перша поетична збірка «Дні юності». Загалом Микола Петренко є автором понад 100 книг: поетичних збірок, прози,п’єс, публіцистики тощо.

Микола Петренко створив низку відомих пісень з Володимиром Івасюком, Ігорем Білозором, Миколою Колессою, Анатолем Кос-Анатольським, Богданом Весоловським. Свого часу на весь СРСР гримів його романс «Намалюй мені ніч», який залишається популярним і досі.

Микола Петренко був членом Національної спілки письменників України, лауреатом багатьох літературних премій, а у 2011 році йому призначили державну стипендію як видатному діячу культури і мистецтва.

Від імені громади міста співчуття усіх близьким Миколи Петренка висловив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Уся новітня історія України у житті однієї людини – поета Миколи Петренка. Від Великого Голоду – до концтаборів, примусових робіт на шахтах Донбасу і на Камчатці, від виживання у цензурній клітці Радянської України – до небувалої популярності джазового хіта «Намалюй мені ніч», від стограмової пайки хліба – до входження його віршів у шкільну програму Нової української школи. Був глибоким совісливим чоловіком, з гумором і великим талантом. Наприкінці жовтня 1942 року Миколу Петренка вивезли з Полтавщини на примусові роботи до Янівського концтабору у Львів. Тут, у нашому Львові, і завершився його шлях життя і любові. Світла пам’ять поету і людині», – зазначив Андрій Садовий.

Редакція ZAXID.NET висловлює глибокі співчуття сину покійного Любомиру Петренку, редактору розділу IQ, а також усім близьким та друзям Миколи Петренка.