Помер головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков

У Києві у віці 53 років помер відомий спортивний журналіст, головний редактор популярного журналу «Футбол» Артем Франков, який в останні роки працював аналітиком на телебаченні.

«Друзі, з великим жалем та скорботою змушені повідомити, що 31 жовтня о 22:40 Артем Вадимович помер. Вічна пам'ять», – повідомив офіційний телеграм-канал Франкова пізно ввечері 31 жовтня.

Раніше Франков переніс другий інсульт і перебував в реанімації.

«Слів немає. Світла пам’ять, друже. І дякую за все», – написав заступник головного редактора журналу Андрій Шахов у Facebook.

Артем Франков народився 24 липня 1970 року у Харкові. Після закінчення Харківського державного університету та Харківської військової академії залишився в ній же викладати.

Потім вирішив спробувати себе у журналістиці. Спочатку він працював у виданні «Теленеделя», а 1997-го очолив журнал «Футбол», який у перші місяці практично повністю складався зі сторінок російського аналога, але потім став повністю самостійним виданням. Є автором кілька книжок про футбол. Був шанувальником київського «Динамо» та рідного «Металіста».

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії журнал «Футбол» припинив видавати друковану версію, і виходив в електронному форматі під назвою «Футбол-війна» українською та російською мовами.

У 2018 році журналіста звинуватили у сексизмі. Тоді під час дискусії на Львівському медіафорумі він заявив, що жінка не може працювати спортивною журналісткою, оскільки «у неї кожен місяць проблеми». Висловлювання Франкова спричинили скандал, тож на цей інцидент відреагували організатори медіафоруму, заявивши, що не схвалюють дискримінації та образ.