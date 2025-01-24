Валерій Степанков був викладачем історії з 1969 року

На 78-му році життя помер український історик і викладач Валерій Степанков. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив 24 січня міський голова Камʼянця-Подільського Михайло Просітко. Водночас причину смерті він не уточнив.

«Кам'янець-Подільська громада втратила видатну людину – Валерія Степанкова, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри всесвітньої історії Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Він був взірцем доброї, мудрої людини та патріотом своєї держави, одним із лідерів Помаранчевої революції та Революції гідності», – зазначив Михайло Просітко.

Валерій Степанков – український історик, доктор історичних наук, професор. Народився 18 вересня 1947 року в селі Слобідка-Рихтівська Хмельницької області. У 1969 році закінчив Кам'янець-Подільський педінститут. Працював вчителем історії. Після дворічної військової служби повернувся до викладацької діяльності. У 1999-2006 роках обіймав посаду завідувача кафедри всесвітньої історії Кам'янець-Подільського державного університету, а з 2015 року очолив кафедру всесвітньої історій національного університету імені Івана Огієнка.

Історик є автором близько 700 наукових праць, серед яких понад 100 монографій, посібників, підручників, брошур і методичних порад, написаних індивідуально та у співавторстві. Він був лауреатом премії НАН України імені Михайла Грушевського, а також почесним краєзнавцем України.