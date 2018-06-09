Померла британська акторка – перша дівчина Джеймса Бонда

Юніс Гейсон у першому фільмі бондіани — кінострічці «Доктор Ноу»

Актриса Юніс Гейсон, яка грала дівчину Джеймса Бонда у першому фільмі про агента 007, померла у віці 90 років, повідомило ВВС.

Вона грала героїню Силвію Тренч у фільмі «Доктор Ноу», який вийшов на екрани 1962 року. Тоді Джеймса Бонда зіграв актор Шон Коннері.

В офіційному Twiiter актриси з’явилося повідомлення: «Її буде дуже не вистачати».

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y — Eunice Gayson (@EuniceGayson) June 9, 2018

Гейсон народилася в англійському графстві Суррей 1928 року. Вона також зіграла у 1958 році в серіалі «Помста Франкенштейна», а після фільму про Джеймса Бонда знімалася в кількох телесеріалах.

Як писав ZAXID.NET, у травні 2017 року у Швейцарії знаний британський актор сер Роджер Мур. Роджер Мур відомий передусім за виконання ролі Джеймса Бонда у фільмах бондіани, знятих у 1970-х і початку 1980-х.