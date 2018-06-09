Померла британська акторка – перша дівчина Джеймса Бонда

КультураКатерина Чурилова, сьогодні, 21:503220

До теми

Померла британська акторка – перша дівчина Джеймса Бонда
фото з відкритих джерел
Юніс Гейсон у першому фільмі бондіани — кінострічці «Доктор Ноу»

Актриса Юніс Гейсон, яка грала дівчину Джеймса Бонда у першому фільмі про агента 007, померла у віці 90 років, повідомило ВВС.

Вона грала героїню Силвію Тренч у фільмі «Доктор Ноу», який вийшов на екрани 1962 року. Тоді Джеймса Бонда зіграв актор Шон Коннері.

В офіційному Twiiter актриси з’явилося повідомлення: «Її буде дуже не вистачати».

Гейсон народилася в англійському графстві Суррей 1928 року. Вона також зіграла у 1958 році в серіалі «Помста Франкенштейна», а після фільму про Джеймса Бонда знімалася в кількох телесеріалах.

Як писав ZAXID.NET, у травні 2017 року у Швейцарії знаний британський актор сер Роджер Мур. Роджер Мур відомий передусім за виконання ролі Джеймса Бонда у фільмах бондіани, знятих у 1970-х і початку 1980-х.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Ален Делон оголосив про кінець своєї кар'єри у кіно ZAXID.NET
Померла легендарна українська режисерка Кіра Муратова ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук