Померла легендарна українська режисерка Кіра Муратова

Кіра Муратова на кінофестивалі в Римі в листопаді 2012 року

6 червня померла відома українська режисерка Кіра Муратова. Про це повідомляє Buro 24/7 з посиланням на її чоловіка Євгена Голубенка.

Про це також повідомив у себе в Facebook журналіст і телепродюсер Юрій Мінзянов.

Муратовій було 83 роки. Легендарна українська режисерка жила в Одесі.

Кіра Муратова народилася в Румунії у 1934 році. Під час Другої світової вона з родиною з рідного міста Сороки переїхала до Бухареста. Студенткою — навчалася на філологічному факультеті Московського державного університету Ломоносова.

У 25 років Муратова закінчила режисерський факультет Всеросійського державного інституту кінематографії у Москві. А вже за два роки відбувся її дебют як режисера.

У 1961 році стала режисером на Одеській кіностудії. Як сценарист і режисер Муратова дебютувала в 1962 році.

Свої перші фільми Муратова зняла з чоловіком Олександром Муратовим. Самостійно режисерка зняла картину «Короткі зустрічі», до якого сама написала сценарій, та зіграла у парі з Висоцьким головну роль.

Фільми «Короткі зустрічі» (1967) і «Довгі проводи» (1971) зробили її відомою.

Після прем'єри картини «Вічне повернення» (2012) Муратова заявила, що йде з кінематографа.

Серед нагород Муратової - спеціальний приз журі Срібний ведмідь 40-го Берлінського кінофестивалю (1990), почесний Леопард Міжнародного кінофестивалю в Локарно (1994), Національна премія України імені Тараса Шевченка (1997), головна премія Мистецтв (1999, Берлінська Академія мистецтв), премія Свобода (2000, Американський фонд кіно), державна премія України імені Олександра Довженка (2002) - за значний внесок у розвиток вітчизняного кіномистецтва, приз Золотий Дюк за внесок в кіномистецтво - Одеський міжнародний кінофестиваль (2014).