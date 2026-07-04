Прощання відбудеться у суботу, 4 липня, о 15:00 в капличці лікарні Святого Пантелеймона

На 48-му році життя у Львові померла кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української преси факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Соломія Онуфрів. Про це у суботу, 4 липня, повідомила пресслужба Львівського університету.

«Усе своє професійне життя Соломія Тарасівна присвятила розвитку журналістської освіти, науковій діяльності та вихованню нових поколінь журналістів. Вона була висококваліфікованою викладачкою, відповідальною колегою, мудрою наставницею і щирою людиною, яку глибоко поважали студенти та колеги», – йдеться у повідомленні.

Соломія Онуфрів народилася на Львівщині. З 2004 року працювала асистентом кафедри української преси факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, а з 2006 року – доценткою кафедри української преси. У різні роки була заступницею декана, гарантом магістерської освітньої програми «Журналістика» та експерткою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Авторка понад 35 наукових праць і більше 300 журналістських публікацій, членкиня Національної спілки журналістів України та редколегії журналу «Універсум». Вона брала участь у міжнародних стажуваннях, освітніх програмах та грантових проєктах у США та Європі.

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Прощання відбудеться у суботу, 4 липня, о 15:00 в капличці лікарні Святого Пантелеймона на вул. Миколайчука, 9. Чин похорону відбудеться у неділю, 5 липня, в селі Корчин. Про час похорону повідомлять згодом.