Невдовзі їй мало виповнитися 55 років

У понеділок, 16 жовтня, померла відома львівська лікарка, завідувачка педіатричного відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Лариса Костюченко.

«Після тривалої й мужньої боротьби з важкою хворобою померла Лариса Василівна Костюченко, доктор медичних наук, завідувачка педіатричного відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Лічені дні залишалися до її 55-ліття», – повідомили 17 жовтня у Центрі.

Лариса Костюченко – відома педіатриня та дитяча імунологиня, яка 30 років пропрацювала у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, очолювала в ньому регіональний центр дитячої імунології. Авторка понад 150 наукових і навчально-методичних праць, серед них трьох підручників, шістьох методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України. Вона мала 25 років науково-педагогічного стажу і 32 роки – лікувального.

Про дату, час і місце прощання з Ларисою Костюченко повідомлять додатково.