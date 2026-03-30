Під час весняного генерального прибирання багато хто припускається типових помилок, через які дім не стає чистішим, а навпаки – швидше забруднюється. Експерти радяться звернути увагу на базові правила, які допоможуть уникнути зайвої роботи. RTE розповідає, яких помилок ви припускаєтесь під час прибирання.

Прибирання не зверху вниз.

Одна з найпоширеніших помилок – неправильна послідовність. Якщо починати з підлоги, пил із верхніх зон осідатиме знову.

Надмірна кількість засобів.

Використання занадто великої кількості мийних засобів може зробити поверхні липкими, що притягуватиме більше пилу та бруду. Завжди дотримуйтесь рекомендованої кількості засобів, щоб прибирання було ефективним.

Неправильне використання пилососа.

Якщо ви рухаєтесь пилососом лише в одному напрямку, частина бруду залишатиметься на покритті. Для найкращого результату рухайтесь пилососом у різних напрямках.

Змішування засобів для прибирання.

Комбінування різних мийних засобів може не лише зіпсувати поверхні, а й зробити прибирання менш ефективним. Крім того, деякі поєднання можуть бути небезпечними. Наприклад, змішування відбілювача та аміаку, створює токсичні випари.

Миття вікон у сонячний день.

У сонячний день миття вікон здається цілком логічною дією. Але воно може призвести до появи смуг і плям, адже коли сонце потрапляє на скло, мийний розчин висихає занадто швидко, залишаючи плями. Тому краще обирати похмурий день, коли засіб не так швидко висихатиме.

Не протирайте засоби одразу після нанесення.

Багато хто після розпилення мийних засобів, одразу їх протирає, але більшості засобам потрібен час, щоб подіяти. Якщо ви протираєте поверхню занадто рано, ви лише поширюєте бруд і не даєте засобу можливість виконати свою роботу.