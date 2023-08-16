В окупованій Горлівці Донецької області, яку Росія за допомогою терористичного угруповання «ДНР» захопила навесні 2014 року, загинули понад 20 тисяч жителів, яких окупанти незаконно мобілізували до своєї армії для війни проти України, повідомив у середу, 16 серпня, Центр національного спротиву, підпорядкований Силам спеціальних операцій ЗСУ.

Як сказано в повідомленні, росіяни готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях України й формують списки чоловіків. Зокрема, план з мобілізації також представили окупаційному керівництву міста.

Водночас місцеві колаборанти поскаржилися, що у Горлівці зростає соціальна напруженість, бо з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 20 тисяч жителів міста, яких примусово мобілізували у 2022 році. Зауважимо, що населення Горлівки перевищує 230 тис. людей.

У ЦНС наголосили, що мобілізація мешканців захоплених територій є міжнародним злочином.

«З мешканців ТОТ формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають на українські загони, адже росіянам вигідна смерть українців, незалежно від сторони, за яку вони воюють», – заявили у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, раніше про те, що Росія готується до нової хвилі мобілізації на окупованих територіях України, повідомляли і Генштаб, і Головне управління розвідки Міністерства оборони.