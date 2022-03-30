В ООН починають висловлювати «сильне занепокоєння» кількістю фактів сексуального насильства , з яким зіткнулися громадянки України під час війни. Причому ці факти відбуваються як у самій Україні, так і за її межами, пише «Сегодня» з посиланням на британське видання The Guardian.

Свіжих даних щодо сексуального насильства над українками в ООН наразі немає. Проте, як повідомляється, останні дослідження показали – понад 20% жінок з числа біженок та внутрішніх переселенок кажуть, що зазнавали сексуального насильства.

«І я можу посперечатися, що це занижені дані, тому що навколо цієї проблеми так багато стигми», – додала очільниця Фонду ООН у сфері народонаселення Наталія Канем.

Вона наголосила, що внаслідок воєнних дій неможливо надати жінкам необхідні послуги, як-от контрацепцію.

Регіональна директорка Фонду ООН у сфері народонаселення зі Східної Європи Джулія Валлезе сказала, що хоча ООН не змогла провести незалежну перевірку повідомлень про зґвалтування та сексуальне насильство в Україні, це не обов'язково означає, що цього не було.

«Ми дуже добре знаємо, що конфлікти у всьому світі супроводжуються сексуальним насильством. І ми повинні дуже, дуже чітко розуміти, що кожен випадок зґвалтування – це занадто багато, навіть якщо їхнє кількісне визначення може бути ускладнене», – зауважила Валлезе.

Нагадаємо, раніше генеральна прокурорка України повідомила про кількаразове зґвалтування російськими загарбниками жінки на Київщині. Перед цим вони вбили її чоловіка. Крім того, російські нацисти відверто розповідають про зґвалтування українок у телефонних розмовах зі своїми рідними та друзями.