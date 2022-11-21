Кадр з відео, на якому показано наслідки землетрусу в Індонезії 21 листопада 2022

Щонайменше 162 людини загинули і ще понад 320 отримали поранення внаслідок землетрусу, який стався в понеділок, 21 листопада на індонезійському острові Ява, повідомляє Sky News.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 5,6 бала стався в районі Чіанжуру в провінції Західна Ява на глибині 10 кілометрів. За інформацією місцевої влади, вже відомо, що 326 людей отримали незначні або серйозні травми, 2345 будинків були серйозно пошкоджені, а 13400 людей було евакуйовано. Водночас місцеві чиновники наголосили, що зусилля з евакуації в деяких місцях ускладнюються зсувами.

Також відомо, що багато людей внаслідок землетрусу опинилися під завалами.

Попри те, що землетруси в Індонезії – не рідкість, в столиці країни, Джакарті, вони відчуваються не часто. Однак цього разу його відлуння сильно відчувалися в столиці: багатоповерхівки в Джакарті хиталися, деякі були евакуйовані.

До слова, внаслідок останнього потужного землетрусу, який стався в лютому в провінції Західна Суматра, загинули щонайменше 25 людей і понад 460 отримали поранення. У січні 2021 року в провінції Західне Сулавесі землетрус магнітудою 6,2 забрав життя понад 100 людей і майже 6500 отримали поранення.