Під час масштабної повітряної тривоги у вівторок, 15 листопада, понад 60 людей застрягли у ліфтах у Хмельницькому. Внаслідок атаки росіян по місту одразу зникла електроенергія, люди застрягли у 67 ліфтах житлових будинків. Така ж ситуація у місті виникла під час тривоги 22 жовтня: тоді у ліфтах у Хмельницькому застрягло понад 55 людей.

Як у середу, 16 листопада, повідомив заступник мера Хмельницького Василь Новачок, причина – ігнорування правил безпеки під час повітряної тривоги. «Знову тривога, знову прильоти, знову люди, які ігнорують правила безпеки, у пастці. Учора 15 листопада в 67 ліфтах були заблоковані люди», – зазначив Василь Новачок. Він звернувся до мешканців Хмельницького з проханням обмежити користування ліфтами, коли енергопостачання місті не стабільне. Разом із тим заступник мера не уточнив кількість людей, які застрягли у 67 ліфтах будинків.

Аналогічний випадок у місті стається вже вдруге: під час повітряної тривоги 22 жовтня люди застрягли у 55 ліфтах. Зазначимо, у Хмельницькому загалом працює понад 1120 ліфтів у багатоквартирних житлових будинках.

Нагадаємо, під час масштабної повітряної тривоги у вівторок, 15 листопада, росіяни завдали двох ракетних ударів по Хмельницькому. Внаслідок атаки не об'єкт енергетичної інфраструктури у місті кілька годин було відсутнє електропостачання.