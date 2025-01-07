У Львові понижують та роблять доступною трамвайну зупинку біля Личаківського цвинтаря
Новини Львова від ZAXID.NET за 7 січня
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У вівторок, 7 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Метапневмовірус в Україні. Зо це таке, які симптоми має і чи загрожує епідемією.
- Пониження платформи. Такі роботи тривають на трамвайній зупинці «Личаківський цвинтар» у Львові.
- Отримали власне житло. У Львові придбали помешкання для п'ятьох дітей-сиріт.
- По святах. Головну ялинку Львова розберуть наступного тижня.
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