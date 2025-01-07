У вівторок, 7 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Метапневмовірус в Україні. Зо це таке, які симптоми має і чи загрожує епідемією. Пониження платформи. Такі роботи тривають на трамвайній зупинці «Личаківський цвинтар» у Львові. Отримали власне житло. У Львові придбали помешкання для п'ятьох дітей-сиріт. По святах. Головну ялинку Львова розберуть наступного тижня.

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