Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські окупанти взяли оперативну паузу для відновлення боєздатності з’єднань, а тактичні обмежені наступальні дії на Донбасі пояснюються побоюваннями контратак з боку ЗСУ. Про це йдеться у новому зведенні Американського інституту ISW.

Як повідомляється, після відступу української армії від Лисичанська, військове керівництво держави-терориста Росії заявило про наміри зробити так звану «оперативну паузу, аби дати відпочити військам та відновити наступальний потенціал». Проте щільні обстріли українських міст, які знаходяться поблизу лінії фронту та наступ одразу на декількох напрямках, або спростовують раніше зроблені заяви, або є тактичним маневром.

ISW з посиланням на зібрані дані припускає, що російські загарбники після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська явно потребують відновлення бойової потужності та нарощування можливостей перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції. Саме тому, на думку аналітиків, вони перебувають в оперативній паузі в цьому секторі ведення бойових дій. Після тривалої та масштабної наступальної операції, пауза в даній оперативній зоні є логічною та неминучою.

Водночас аби не допустити перехоплення ініціативи ЗСУ, російська армія продовжує подекуди атакувати українські позиції вздовж лінії фронту. У цих операціях бере участь значно менша кількість військ, для вирішення обмежених локальних цілей.

«Вміле планування кампанії спрямоване на досягнення саме такого ефекту, щоб переконати ворога в тому, що жодної паузи не передбачається чи не відбувається, або що вона буде надто короткою, щоб принести користь ворогові, і тим самим переконати противника в тому, що він не має можливості, перехопити ініціативу та перейти у контрнаступ», – вважають аналітики ISW.

Вихід з оперативної паузи може бути поступовим і мало помітним. Імовірно, саме тому, російські сили продовжують обстрілювати українські міста та ведуть обмежені наступальні дії.

Як інформував ZAXID.NET, 3 липня повідомив, що Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій та рубежів після важких боїв за Лисичанськ, який залишався останнім великим містом на Луганщині. Там зазначили, що в умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста «призвело б до фатальних наслідків».