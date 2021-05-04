Юридичні радники Порошенка заперечили його причетність до згаданих у розслідуванні офшорів

Екс-президент України Петро Порошенко контролював щонайменше 6 офшорних компаній, які користувалися послугами австрійського банку Raiffeisen Bank International, ще 11 офшорних компаній мали зв'язки з бізнес-імперією Порошенка, з’ясували журналісти-розслідувачі Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), які опрацьовують, у тому числі, документи, одержані внаслідок витоків.

За інформацією розслідувачів, офшорні компанії Intraco, Vernon та ще 15 компаній, які щороку обробляли операції на десятки мільйонів доларів, пов’язані з Порошенком та його бізнес-імперією, мали рахунки в Raiffeisen. Більшість із них були зареєстровані на Британських Віргінських островах та на Кіпрі.

Розслідувачі з OCCRP за допомогою електронного листування та іншої документації встановили, що шість із цих компаній контролює особисто Порошенко. Інші мали операції, пов’язані з бізнесом Порошенка, але OCCRP не виявив чітких доказів того, що він контролював їх.

Зокрема, кореспонденція та інші документи, якими володіють розслідувачі, свідчать, що Порошенко приймав виконавчі рішення від імені Vernon, Linquist та Cyprus firm Chartomena Ltd.

Офіційно бенефіціарним власником Vernon Holdings та більшості зі згаданих шести компаній у документах банку був вказаний Сергій Зайцев. У 2016 році він уже заперечував, що керував Intraco на користь Порошенка. Зараз він не відповів на запит про коментар.

За даними OCCRP, до свого президентства, на початку 2010-х років, Петро Порошенко, будучи міністром закордонних справ, побудував маєток за межами Києва і вирішив обставити його дорогими меблями. Використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings, розташовану на Британських Віргінських островах, Петро Порошенко та його дружина Марина між 2009 та 2012 роками придбали фурнітуру на суму понад 100 тис. доларів США в італійських виробників меблів.

У травні 2012 року, після призначення міністром економічного розвитку й торгівлі, Порошенко придбав сюрреалістичну скульптуру довгоного слона Сальвадора Далі за 338,5 тис. доларів на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за допомогою офшорної компанії Linquist Ltd.

Raiffeisen позначив Зайцева як бенефіціарного власника Linquist. Згідно з документами, отриманими OCCRP, Порошенко мав довіреність цієї компанії, яка згодом продала статую одній з українських медіакомпаній Порошенка за 342,5 тис. доларів.

У квітні 2013 року Порошенко використав Vernon для купівлі предметів мистецтва на 4,8 млн фунтів стерлінгів. Серед них – полотно Іллі Репіна «Козаки на Чорному морі».

Юридичні радники п’ятого президента України на запит OCCRP заперечили його стосунок до офшорних компаній: «Петро Порошенко не є акціонером, кінцевим бенефіціарним власником чи співробітником жодної з цих компаній».

У 2018 році Управління з питань фінансового ринку Австрії (FMA) оштрафувало Raiffeisen на 2,75 млн євро за неадекватну перевірку бенефіціарних власників та відсутність необхідних даних про структури, пов’язані з клієнтами підвищеного ризику. У 2019 році Верховний адміністративний суд Австрії скасував цей штраф.