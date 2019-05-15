Петро Порошенко підписав закон про українську мову

У середу, 15 травня, президент Петро Порошенко підписав закон про функціонування української мови як державної.

«В цей день, я як президент України Петро Порошенко маю високу честь і унікальну можливість підписати закон про забезпечення функціонування української мови як державної», – сказав він. Порошенко вкотре наголосив, що цей закон жодним чином не утискає інші мови.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій при цьому зазначив, що закон набуває чинності після підписання президентом.

Закон передбачає, що українською мовою має володіти кожен громадянин України, а також усі претенденти на українське громадянство. Водночас дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Українською мовою мають розмовляти усі високопосадовці та керівники силових структур. Також українська обов'язкова для депутатів усіх рівнів, суддів, адвокатів, керівників вищих навчальних закладів, медичних працівників тощо.

Відповідно до закону, українською мовою мають проводитись усі засідання, зустрічі тощо у владних органах та установах – як центральних, так і регіональних.

Українську мають використовувати також у сфері обслуговування та охорони здоров’я, а також у підписах та маркуванні товарів і послуг. При цьому закон передбачає, що у сферах обслуговування та охорони здоров’я допускається використання іншої мови за бажанням клієнта чи пацієнта.

Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою, або англійською чи мовами країн Євросоюзу. Сайти типово спочатку повинні будуть завантажуватися українською, але можуть мати також інші версії. Пресу можна буде видавати у кількох мовних версіях, одна з яких має бути українською.

Документ також передбачає введення адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері застосування державної мови. Крім того, він передбачає також кримінальну відповідальність «за публічне приниження і зневагу до державної мови». Вона буде аналогічною тій, яка передбачена за публічну наругу над державним прапором, гербом та гімном. Нагадаємо, таке порушення зараз карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.