Порошенко призначив нових членів НКРЕКП

Президент України Петро Порошенком підписав указ про призначення нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), повідомила прес-служба президента.

«Я впевнений в тому, що комісія буде працювати як по-справжньому незалежний регулятор, який зможе забезпечити ефективне функціонування ринку. Я вважаю, що конкурсна комісія відібрала дуже достойних кандидатів, які дуже відповідально будуть ставитись до своїх обов’язків», – наголосив президент.

Він також додав, що ці зміни мають відчути українські громадяни: «Ми маємо піклуватись про прозоре формування тарифів», – сказав Порошенко.

З його слів, робота НКРЕКП має бути прозорою і зрозумілою для громадян, забезпечити ефективну антикорупційну складову і бути добре зрозумілою для міжнародних партнерів.

«Це є дуже важливий процес імплементації Закону про національного регулятора в сфері енергетики і комунальних послуг», – сказав Порошенко.

В ЗМІ раніше називали імена нових членів НКРЕКП, яких відібрала конкурсна комісія: це Олена Антонова (співробітник ДТЕК), Олександр Формагей(працював в «Центренерго» та «Укргідроенерго»), Дмитро Коваленко (працівник енергетичного департаменту НКРЕКП) та «Укренерго»), Євген Магльованний (працівник «Держенергоефективності», раніше працював в НКРЕКП за напрямком комунального сектору) та Оксана Кривенко (працівник НКРЕКП (департамент нафти та газу)).

Як повідомляв ZAXID.NET, , президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Дмитра Вовка з посади голови Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.