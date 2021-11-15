Porsche Лос-Анджелесі 2021

На автосалоні, який пройде в Лос-Анджелесі 19-28 листопада, Porsche представить п’ять нових моделей. В онлайн-режимі презентація всіх п’яти світових прем’єр відбудеться у вівторок, 16 листопада.

Серед найцікавіших новинок – флагман сімейства 718: Cayman GT4 RS. Типові для версій RS удосконалення включають кращі показники аеродинаміки та потужності. У результаті вийшов найбільш безкомпромісний і швидкий 718 за всю історію моделі. Він може подолати 12,8 мильний круг по трасі Nürburgring Nordschleife всього за 7:04,511 хвилин. Це на 23,6 секунди швидше, ніж 718 Cayman GT4.

У той же час гоночна версія 718 Cayman GT4 RS Clubsport, яка зроблена лише для треків і не призначена для доріг загального користування також відсвяткує свій дебют у Лос-Анджелесі.

Повністю електричний Taycan отримає дві нові версії: перша за своєю потужністю розташується між Taycan 4S і Taycan Turbo.

Окрім того, у Porsche обіцяють показати новий «стиль кузова» Taycan який буде вперше представлений публіці в Каліфорнії. Це, мабуть, найцікавіша новинка з дизайнерської точки зору.

Сімейство Panamera також отримує нового члена: Porsche випускає спеціальну версію з великим стандартним обладнанням: Platinum Edition.