Португалія розглядала купівлю американських F-35 для оновлення парку бойової авіації

Міністр оборони Португалії Нуну Мело виключив закупівлю американських винищувачів F-35 через непередбачуваність політики президента Дональда Трампа та поточну геополітичну ситуацію. Про це у четвер, 13 березня, повідомило Poder Aéreo.

У винищувачів F-16, що перебувають на озброєні португальських Повітряних сил, добігає термін служби, який гарантує більшу передбачуваність та експлуатаційну безпеку. Раніше країна розглядала купівлю американських F-35 для оновлення парку бойової авіації. Й для цього переходу планували витратити 5,5 млрд євро протягом близько 20 років.

Та Мело відзначив, що нинішня позиція США щодо співпраці в межах НАТО і в міжнародній геостратегічній ситуації виключає можливість купівлі F-35.

«Ми не можемо ігнорувати геополітичне середовище в нашому виборі. Нещодавня позиція Сполучених Штатів у контексті НАТО повинна змусити нас подумати про найкращі варіанти, тому що передбачуваність наших союзників є більшою перевагою, яку слід брати до уваги», – повідомив він.

Міністр оборони Португалії вважає, що варто підшукати кращі варіанти у Європі. Він не уточнив, про які європейські літаки йдеться, однак припустив, що серед варіантів є французькі Rafale.

Politico наголошує, що у зв'язку з перебудовою, яка відбувається під керівництвом Трампа, існує побоювання, що у разі конфлікту уряд США може вирішити заблокувати доступ до оновлень програмного забезпечення та запасних частин, необхідних для повної готовності F-35.

F-35 – це малопомітний багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений американською фірмою Lockheed Martin Aeronautics Company. Він вперше виконав політ у 2006 році. Основною особливістю винищувача є універсальність – він є на озброєнні в ВПС США, в Корпусі морської піхоти та американського флоту. На озброєнні в F-35 є дві ракети класу повітря-повітря, дві кориговані бомби масою по 910 кг та 25 мм гармата.

Нагадаємо, 10 березня Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma французького виробництва.