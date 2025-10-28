Найпростіший і дієвий спосіб – виривати бур’ян вручну

На перший погляд, портулак – це просто корисна рослина, яку іноді додають у страви. Але на городі він швидко перетворюється на справжнього агресора: низько стелиться по землі, утворює щільний килим, розмножується насінням і живцями. Якщо не боротися з ним вчасно, він здатний захопити всю ділянку. Як правильно і надовго позбутися портулаку, пише ТСН.

Коли починати боротьбу

Оптимальний час – після збирання урожаю. Город звільняється від культур, і це ідеальний момент для очищення та підготовки ґрунту до наступного сезону без шкоди для інших рослин.

Як ефективно боротися з портулаком

Найпростіший і дієвий спосіб – виривати бур’ян вручну разом із коренем, не залишаючи жодних частин на ділянці. Не варто кидати його у компост, навіть там він може прорости. Найкраще висушити або спалити.

Глибоке перекопування восени допоможе зруйнувати життєвий цикл портулаку. Перекопуйте землю на 25-30 сантиметрів, виймаючи все коріння й стебла на поверхню.

Мульчування – ще один надійний метод. Щільно накрийте ділянку соломою, тирсою, картоном або чорною агротканиною. Без доступу світла портулак не зможе проростати.

Сидерати також допомагають у боротьбі. Після збирання врожаю засійте гірчицю, фацелію, жито або овес, ці культури пригнічують бур’яни, збагачують і структурують ґрунт.

Якщо бур’ян росте в невеликих кількостях, можна скористатися точковою обробкою гарячою водою або сіллю, поливати безпосередньо в розетку рослини. Але сіллю варто користуватися обережно, адже вона знижує родючість ґрунту.

Чого не можна робити

Не залишайте зрізані або вирвані рослини на землі, вони легко укорінюються. Не подрібнюйте портулак мотикою, адже це тільки стимулює розмноження. Не відкладайте очищення: одна рослина може дати до трьох тисяч насінин, здатних проростати десятиліттями.

Хімічна боротьба

Якщо бур’ян заполонив ділянку, можна використовувати гербіциди типу «Раундап» або «Ураган Форте». Їх застосовують лише після збирання врожаю, у суху та безвітряну погоду, суворо дотримуючись інструкцій.