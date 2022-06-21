За перевезення підробок 30-річному водію загрожує до 170 тис. грн штрафу

Зупинений за порушення ПДР 30-річний водій із Хмельницької області виявився перевізником фальсифікованого алкоголю та сигарет. Чоловіка зупинили випадково у селі Правдівка неподалік Хмельницького і під час перевірки авто виявилося, що багажник був заповнений ящиками з контрафактними товарами. Весь товар правоохоронці вилучили, на водія склали постанову за порушення ПДР, але крім цього йому загрожує ще 170 тис. грн штрафу за перевезення нелегального алкоголю та сигарет.

Як у вівторок, 21 червня, повідомила прес-служба поліції, автомобіль Škoda правоохоронці зупинили за порушення ПДР у селі Правдівка за 15 км від Хмельницького. У багажнику авто виявили ящики із фальсифікованим алкоголем і сигаретами. «Під час огляду транспортного засобу патрульні виявили в салоні ящики з тютюновими виробами без акцизних марок, а також пляшки та пластикові пакети з рідиною, яка мала різкий запах спирту. Патрульні одразу ж викликали на місце слідчо-оперативну групу», – йдеться у повідомленні поліції.

На 30-річного водія Škoda склали протокол за порушення правил дорожнього руху. Крім того, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). За скоєне водію загрожує штраф до 170 тис. грн. Весь фальсифікований алкоголь та сигарети конфіскують і знищать.