У салоні авто водій зберігав понад 20 згортків з різними наркотиками

В автомобілі 27-річного мешканця Чернівецької області, зупиненого за порушення ПДР, поліція виявили наркотики. Під час перевірки у салоні авто правоохоронці знайшли понад 20 згортків із канабісом та амфетаміном. За зберігання наркотиків водієві загрожує до п’яти років обмеження волі.

Як у четвер, 14 квітня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, 27-річного водія ВАЗ 2110, мешканця села Рукшин, поліція зупинила за порушення правил дорожнього руху. «Під час перевірки документів у водія поліцейські помітили підозрілий згорток. Під час огляду салону авто правоохоронці виявили та вилучили 15 паперових згортків з речовиною, схожою на канабіс та 6 згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на амфетамін», – йдеться у повідомленні поліції.

Вилучені речовини правоохоронці направили експертизу. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). За скоєне 27-річному водієві загрожує до п’яти років обмеження волі.