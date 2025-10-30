Хризантеми бувають однорічними та багаторічними

Осінь – пора, коли хризантеми радують яскравими барвами, але навіть ці витривалі квіти не витримують сильних заморозків. Різке зниження температури може швидко зіпсувати ніжні пелюстки й зупинити цвітіння. Щоб милуватися красою хризантем якомога довше, варто подбати про їхній захист від холоду. Як це зробити, пише Martha Stewart.

Обирайте морозостійкі сорти

Хризантеми бувають однорічними та багаторічними. Перші менш стійкі до холоду й зазвичай не переживають сильних заморозків. Багаторічні ж рослини краще пристосовані до осінніх температурних коливань: навіть якщо квіти зів’януть, коріння залишиться живим і навесні дасть нові пагони. Якщо ви мешкаєте в регіоні з холодними осенями, обирайте саме багаторічні сорти.

Як уберегти хризантеми від заморозків

Квіти, що ростуть у горщиках, найпростіше врятувати – просто перенесіть їх у захищене місце: гараж, теплицю або на засклений балкон. Це допоможе зберегти рослину в теплі, доки температура не підвищиться.

Якщо ж хризантеми ростуть у відкритому ґрунті, накрийте їх на ніч. Використайте картонні коробки, старі простирадла чи легкі ковдри. Такий простий захист убереже пелюстки від холоду. Вранці укриття потрібно знімати, щоб квіти не пріли від вологи. Пластикову плівку краще не застосовувати, вона не пропускає повітря й може нашкодити рослинам.

Як підготувати хризантеми до зими

Коли цвітіння добігає кінця, замульчуйте ґрунт навколо кущів товстим шаром торфу, тирси або сухого листя. Це допоможе зберегти тепло в кореневій системі. Обрізати хризантеми варто навесні, коли мине ризик сильних морозів, так вони швидше відновляться.

Ще один варіант – пересадіть квіти у контейнери та занесіть у приміщення на зиму. Навесні, коли стане тепліше, поверніть їх на клумбу і вони знову прикрасять сад яскравими барвами.