Посадка озимої цибулі восени може тривати до перших стійких холодів. Щоб рослина успішно вкоренилася та не ушкодилася від хвороб, перед висадкою рекомендується обробляти сіянку у спеціальних розчинах. Завдяки цьому цибулини стають стійкішими до інфекцій, швидше прокидаються та краще переносять зимівлю. Чим обробити цибулини, пишуть «Новини.Live».

Навіщо проводити обробку цибулі

Замочування посадкового матеріалу дає кілька важливих переваг:

знищує можливі грибкові інфекції та шкідників

зменшує ризик гниття у ґрунті

стимулює ріст і допомагає цибулинам швидше укорінитися

сприяє формуванню сильних рослин і кращого врожаю

Перевірені способи замочування озимої цибулі

Замочування у золі. Деревна зола не лише знезаражує, а й слугує м’яким підживленням, забезпечуючи цибулю корисними мікроелементами. Для приготування розчину розмішайте склянку золи у приблизно 5 літрах теплої води. Цибулини тримайте близько 10 хвилин, після чого промийте чистою водою.

Розчин харчової соди. Сода допомагає зменшити ймовірність грибкових заражень. Одну столову ложку соди розчиніть у 10 літрах води. Помістіть сіянку на 15 хвилин. Не збільшуйте час процедури, щоб не вплинути на здатність цибулин до проростання.

Обробка марганцівкою. Марганцівка відома як надійний антисептик. Розведіть її до яскраво-рожевого кольору та опустіть цибулю на 5 хвилин. Після завершення промийте посадковий матеріал, щоб не залишились сліди розчину.