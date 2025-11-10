Найчастіше стрілки з’являються через неправильне зберігання посадкового матеріалу

Багато хто мав ситуацію, коли замість гарних головок цибуля починає випускати стрілки. У результаті врожай – дрібний, а смак – гіркуватий. Проте уникнути цієї проблеми цілком реально, якщо дотримуватися кількох простих правил. Про це пише «Главред».

Поява стрілок означає, що рослина витрачає сили не на розвиток цибулини, а на формування квітконосу. Це знижує врожайність і якість овоча. Городники запевняють: запобігти цьому можна ще до висаджування.

Як правильно підготувати цибулю до посадки

Найчастіше стрілки з’являються через неправильне зберігання посадкового матеріалу. Якщо сіянка тривалий час перебувала при температурі нижче +5°C, вона «вирішує», що пройшла зиму, і починає формувати стрілку після висадки.

Щоб цього не сталося, цибулю потрібно прогріти:

за 10-14 днів до посадки занесіть сіянку у приміщення з температурою +25-30°C;

за кілька днів до висаджування підвищіть температуру до +40°C, наприклад, розмістивши цибулю поблизу батареї чи обігрівача.

Таке прогрівання «пробуджує» посадковий матеріал і запобігає утворенню стрілок.

Як правильно садити

Надто густі посадки – ще одна поширена причина проблеми. Цибулинам потрібно достатньо простору для росту, тому важливо дотримуватися оптимальної відстані між ними – не менше 8-10 см. Так рослини отримують більше світла та поживних речовин і не «тягнуться» вгору.

Полив і підживлення

Якщо стрілки вже з’явилися, спершу зверніть увагу на полив. Надлишок вологи в ґрунті призводить до ослаблення кореневої системи, а це стимулює стрілкування. Поливати потрібно помірно, тільки тоді, коли ґрунт підсихає.

Ще один важливий момент – підживлення. Надлишок азотних добрив стимулює ріст зеленої маси, але шкодить формуванню цибулини. Для кращого результату використовуйте збалансовані добрива або зменшуйте частку азоту.

Як зберігати сіянку, щоб не було стрілок

Після збору врожаю майбутній посадковий матеріал потрібно правильно зберегти. Оптимальна температура – +18-20°C, місце повинно бути сухим і добре провітрюваним.

Не допускайте переохолодження: якщо цибуля перезимувала у прохолоді, весною вона з великою ймовірністю піде в стрілку.