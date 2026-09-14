Підготовка грядки під озиму цибулю – важливий процес

Підготовка ділянки до посадки озимої цибулі не терпить поспіху. Якщо перекопати землю безпосередньо перед висаджуванням і одразу внести добрива, навесні можна залишитися без гарного врожаю. Ukr.Media розповідає, яких помилок варто уникати під час підготовки ґрунту.

Чому грядку не варто готувати в день посадки?

Свіжоперекопана земля залишається надто пухкою, тому посаджена цибуля не фіксуватиметься на потрібній глибині. Коли ґрунт поступово ущільнюється та осідає, цибулини можуть зміщуватися ще глибше. Через це молодим паросткам навесні буде складніше пробитися до поверхні.

Тому грядку рекомендують формувати заздалегідь – приблизно за місяць до посадки. Мінімум – за три тижні.

Чому не можна сипати добрива перед самою посадкою?

Внесення концентрованих добрив одночасно із закладанням цибулі може призвести до хімічного опіку. Гранули мінеральних засобів створюють навколо себе ділянки з високою концентрацією речовин. І якщо добрива закласти перед самою посадкою, цибулина опиниться під їхньою прямою дією, що може призвести до обпікання денця.

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Саме тому добривам потрібен час, щоб розчинитися та зв’язатися з ґрунтом. Наприклад, свіжі лужні добрива потрібно вносити за місяць до посадки, під час перекопування грядки.