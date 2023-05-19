Чоловіків спіймали на гарячому, коли вони планували переправити через кордон вісьмох людей

Поліція викрила незаконну діяльність посадовця Київської ОВА та адвоката, які допомагали переправлятися через кордон України ухилянтам від військової служби. Зловмисники вносили дані чоловіків призовного віку в систему «Шлях», яка дозволяє безперешкодно перетинати кордон, повідомили у прес-службі Офісу Генерального прокурора в п'ятницю, 19 травня.

За даними правоохоронців, посадовець ОВА та адвокат-росіянин за гроші переправляли охочих перетнути кордон. За свої послуги зловмисники просили 1000 доларів з людини.

«За даними слідства, адвокат, бувши громадянином РФ та, маючи посвідку на проживання на території України, підшуковував осіб, які у період дії воєнного стану в Україні обмежені у праві виїзду за кордон. За грошову винагороду він організовував внесення даних про них у систему "Шлях". Це надавало їм підстави для безперешкодного перетину державного кордону. У таких діях адвокату сприяв посадовець Київської обласної військової адміністрації», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Слідство встановило, що посадовець Київської ОВА передавав своїм колегам неправдиву інформацію про необхідність включити до системи «Шлях» людей, які заплатили за перетин кордону. Зловмисники планували вчергове переправити вісьмох людей, отримавши 8000 доларів.

Правоохоронці затримали адвоката-росіянина після отримання грошей від замовників. Під час обшуку в адвоката вилучили документи, які засвідчують злочинну діяльність, та гроші, які йому передали ухилянти. Йому та посадовцю оголосили про підозру ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення через кордон України). Наразі для чоловіків вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до дев'яти років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років, а також конфіскація майна.