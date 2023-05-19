До злочинної схеми підприємець залучив ще шістьох водіїв

Підприємець з Чорткова, який мав доступ до системи «Шлях», за гроші допоміг виїхати за кордон 24 чоловікам призовного віку. Бізнесмен до незаконної системи залучив також і своїх працівників – водіїв міжнародних автобусів. Вартувала така послуга від трьох до восьми тисяч доларів.

Злочинну схему викрили працівники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Чортківського районного відділу поліції. Правоохоронці з'ясували, що власник фірми автобусного перевезення впродовж липня-листопада 2022 року вносив фіктивні дані про чоловіків, які хотіли незаконно виїхати за кордон. А переправляти ухилянтів допомагали йому його ж працівники – шестеро водіїв автобусів міжнародного сполучення.

«Чоловіків призовного віку переправляли за кордон, а саме до Польщі та Румунії. "Бізнесмен" вносив фіктивну інформацію про ухилянтів у систему Державної служби з безпеки на транспорті, як водіїв міжнародних перевезень. За цією схемою виїхало й не повернулося 24 людини», – повідомили в поліції Тернопільщини.

З чоловіків чортківський підприємець за свої послуги брав від 3 до 8 тис. доларів. Усе залежало від терміну перебування, який вносили в міжнародну систему.

Прокуратура Тернопільщини також повідомила, що окрім організатора схеми підозру про злочин також оголосили і шістьом водіям, які допомогли перевезти ухилянтів. Їх підозрюють у злочині за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Якщо провину сімох правопорушників доведуть, то їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до семи років.