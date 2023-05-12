Пропозицію хабара задокументували на контрольно-пропускному пункті «Красноїльськ»

Житель Тернопільської області запропонував прикордоннику 100 фунтів стерлінгів за те, що безперешкодно проїхати в Румунію. Працівники контрольно-пропускного пункту попросили зачекати ухилянта, а за той час про пропозицію хабара повідомили правоохоронців. 11 травня чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Правоохоронці встановили, що прикордонників намагався підкупити 31-річний уродженець Тернопільщини. Чоловік приїхав 11 травня на контрольно-пропускний пункт «Красноїльськ». Під час проходження контролю він запропонував працівнику прикордонної служби 100 фунтів стерлінгів за те, що той випустить його з України без документів, що підтверджують, що під час воєнного стану він може вільно перетинати кордон.

«Про факт пропозиції неправомірної вигоди працівники Державної прикордонної служби повідомили поліцейських. Слідчі Старожинецького відділення задокументували хабар, який намагався дати 31-річний чоловік. Його на місці затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання», – повідомили в поліції Буковини.

Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За скоєне йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.