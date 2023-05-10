Інспектора прикордонної служби затримали під час отримання хабара

На Закарпатті затримали інспектора прикордонної служби, який організував «зелений коридор» тютюновим контрабандистам. За один ящик з товаром він отримував 50 доларів винагороди. Затримали його під час передачі чергового хабара, повідомив 10 травня департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

«Спільно з колегами-правоохоронцями прикордонник організував так званий "зелений коридор" для безперешкодного переміщення цигарок до країн ЄС. За визначену суму винагороди він надавав "експортерам" інформацію про відсутність нарядів на лінії кордону. Сума неправомірної вигоди залежала від кількості тютюнового вантажу», – зазначено у повідомленні.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону додали, що затриманим є 29-річний головний сержант, начальник підрозділу одного із відділів.

фото поліції

Хабарника затримали 8 травня під час отримання 2000 доларів хабара. Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. Йому мають обрати запобіжний захід та відсторонити від посади.