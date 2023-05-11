Хабарника затримали під час збуту чергової партії продукції

Поліцейські викрили майстра військового лісгоспу у Мостиському районі, який за хабарі торгував лісопродукцією без оформлених документів. Таким чином він нелегально продав деревини на 50 тис. грн.

Як повідомили 11 травня у прес-службі поліції, 32-річний мешканець Львівщини, який працює майстром військового лісгоспу в Мостиському районі, отримав хабар за відпуск 13 м3 деревини. При цьому відповідні документи на продаж він не оформив.

Таким чином він продав деревини на 50 тис. грн. Його затримали під час збуту чергової партії продукції.

9 травня слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (хабар) ККУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За вчинене йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.