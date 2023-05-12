Директора одного з волинських благодійних фондів підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон. Слідство вважає, що за сприяння чоловіка незаконно виїхати з України змогли 238 військовозобов'язаних чоловіків.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, підозрюваний видавав офіційні листи із неправдивими відомостями про начебто волонтерів фонду, які виїжджатимуть з України по гуманітарну допомогу. Це забезпечувало безперешкодний виїзд за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Наразі назву благодійного фонду правоохоронці не уточнюють.

«За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури директору одного з волинських благодійних фондів повідомлено про підозру у службовому підробленні та сприянні в незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон (ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що санкція статті про незаконне переправлення осіб через кордон передбачає від п'яти до семи років ув'язнення.