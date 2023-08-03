Чоловіка затримали під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом людям

Начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також займає посаду начальника відділу у КМВА, викрили на незаконному переправленні чоловіків призовного віку через кордон України. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, ціна «послуги» становила 10 тис. доларів для одного клієнта. За ці гроші учасники схеми оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби.

Правоохоронці зазначають, що під їхнім контролем було задокументовано кілька випадків видачі фіктивних документів. Самого організатора схеми затримали під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом людям, за які він отримав 30 тис. доларів.

Під час обшуків за місцем проживання посадовця, в районному військкоматі і в Київській міській військовій адміністрації у затриманого вилучили понад 48 тис. доларів та 5 тис. євро. З них вже 2 тис. доларів ідентифіковано, як кошти отримані за «розв'язання питання» незаконно переправлення чоловіків за кордон.

За гроші допомагав чоловікам виїхати з України



ДБР затримало начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів КМВА.https://t.co/ZikKt1ZSophttps://t.co/zDQ0C5qNQY — ДБР (@dbr_gov_ua) August 3, 2023

Попередня правова кваліфікація справи – незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція цієї статті передбачає до 9 років за ґратами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання йому запобіжного заходу.