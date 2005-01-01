Посадовця львівського аеропорту оштрафували за невчасно задеклароване авто

Посадовця «Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького» оштрафували за невчасно задеклароване авто. Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, чоловік не повідомив НАЗК про суттєві зміни у майновому стані – придбання автомобіля Subaru Forester за понад 200 тис. грн.

«Апеляційний суд Львівської області підтримав позицію органів прокуратури та залишив у силі рішення суду першої інстанції, відповідно до якого начальника служби радіотехнічного забезпечення ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю», - йдеться у повідомленні прес-служби.

За цим фактом, працівниками УЗЕ у Львівській області складено адмінпротокол за порушення вимог фінансового контролю, а згодом на посадовця накладено стягнення у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн.

Крім цього, перед керівництвом держпідприємства, Львівська місцева прокуратура №2 ініціювала питання щодо притягнення порушника до дисциплінарної відповідальності.