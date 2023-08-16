На Рівненщині працівника одного з територіальних центрів комплектування викрили на незаконній вирубці дерев. За версією слідства, чоловік завдав збитків довкіллю на 147 тис. грн. В якому саме військкоматі працює підозрюваний, наразі не розголошують.

Як повідомила прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону, слідство встановило, що посадовець, не маючи лісорубного квитка, вирубав дерева породи осика та береза у регіональному ландшафтному парку «Надслучанський» на Березнівщині.

«Дерева він привіз додому, заготовив та планував використати у господарських цілях. Правоохоронці вилучили незаконно отриману лісопродукцію», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.4 ст. 246 ККУ (незаконне вирубування лісу). Санкція статті передбачає від п'яти до семи років ув'язнення. У прокуратурі додають, що незабаром посадовцеві оберуть запобіжний захід.



